رئيس الجمهورية: الجزائر ستبقى واقفة بجانب فلسطين إلى غاية استقلالها

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن فلسطين لا تزال موجودة بفضل تحدي أبنائها وشعبها وفنونها وإنتاجها. بالرغم من الخراب والدمار الهائل الذي ألحقه بها الكيان الصهيوني.

وخلال وقوفه بجناح دولة فلسطين أمس الإثنين على هامش افتتاح معرض الجزائر الدولي بـ”صفاكس”. تحدث الرئيس تبون إلى سفير فلسطين مشيدا بتحدي الشعب الفلسطيني وتشبّثه بأرضه حيث قال: “بالرغم من الدمار الهائل والخراب إلا أنه لا يزال هنالك حياة وأمل بفضل التحدي”.

وأكد الرئيس تبون في سياق ذي صلة، على وقوف الجزائر دائما وأبدا إلى جانب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني: “لو نبقى وحدنا في الساحة فلسطين لن تزول.. وقضية فلسطين تبقى واقفة حتى استقلالها تماما”.

من جهته، ثمّن السفير الفلسطيني فايز أبو عيطة، المواقف النبيلة والشجاعة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والشعب الجزائري مع إخوانهم في فلسطين.

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