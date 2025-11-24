رئيس الجمهورية: الجزائر ستشهد السنة المقبلة انطلاقة جديدة وحقيقية

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر حققت مؤخرا إنجازات كبرى في ظرف زمني وجيز. معلنا عن دخول قريبا عدة مشاريع حيز الإنتاج على غرار مشروعي غارا جبيلات لإنتاج الحديد وبلاد الحدبة لإنتاج الفوسفات.

وخلال لقائه مع فعاليات المجتمع المدني في ختام زيارته إلى ولاية قسنطينة يوم الخميس الماضي، قال رئيس الجمهورية في كلمة بثها التلفزيون الجزائري مساء أمس الأحد، ضمن صفحة خاصة حول الزيارة. إنّ “الجزائر حققت مؤخرا إنجازات كبرى في ظرف زمني وجيز”.

وأضاف رئيس الجمهورية، أنه رغم “المعارك والإشاعات” التي تمت مواجهتها خلال السنوات الأولى من العهدة الرئاسية الأولى. إلا أن أصحاب هذه المناورات لم يتمكنوا من توقيف مسيرة الجزائر الجديدة. بحيث تم تحقيق عدة إنجازات كبرى في شتى المجالات وفي ظرف زمني ضيق جدا. مؤكدا أن الجزائر ستشهد خلال السنة المقبلة إنطلاقة جديدة وحقيقية تنتقل بها إلى بر الأمان بصفة نهائية.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الوضع الاقتصادي متحكم فيه وأن كل المؤشرات الاقتصادية إيجابية. مشيرا إلى عدم لجوء الجزائر إلى المديونية الخارجية رغم انخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية. وهو الأمر الذي قال أن الدولة “اتخذت احتياطاتها بشأنه”.

