رئيس الجمهورية: الجزائر ستصبح من أكبر الدّول الـمالكة لاحتياطات الحديد في العالم

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن استغلال الجزائر لمشروع منجم “غار جبيلات” سيصنفها في مصف أكبر الدّول الـمالكة لاحتياطات الحديد في العالـم. بالإضافة إلى مشروعي الفوسفات والزّنك، اللّذين سيمكّنان بلادنا من إعتلاء مرتبتها ضمن أكبر الدّول الـمصدّرة لهذه الـموادّ.

وأضاف رئيس الجمهورية خلال إشرافه على مراسم الطبعة الثانية لجائزة رئيس الجمهورية لأفضل مصدر تحت شعار “إلتزام إنجازات وآفاق”. أنه سيتم إستلام مشاريع ذات بعد قاري. كالطريق الذي يربط تندوف بالزّويرات “موريتانياظك ومشروع الطّريق العابر للصّحراء الرابط بين الجزائر ولاغوس بنيجيريا. بالإضافة كذلك إلى إطلاق مشاريع الـمناطق الحرة الحدودية، والـمعارض الدائمة للمنتجات الجزائريّة. وكذا فتح فروع لِبنوك جزائريّة في كل مِن موريتانيا والسّنغال.

وأكد الرئيس تبون، ان النهضة الاقتصاديّة التي تعيشها بِلادنا تستلزم مواصَلة الجهود وتكثيفها، وتعزيز هذا الـمسارِ الاقتصاديّ الوطني بخطوات مكمّلة للمكاسب التي حققناها، مؤكدا أن النتئج المحققة هي دليل على أن الـمناخ الاقتصاديّ أصبح بالفعل يوفر الحوافز الكفيلة بالوصول إلى النّجاعة والتنافسية في في جزائر ترفع من سقف تحدّياتـها. لأن لها كل الـمؤهلات بأن تحتل موقعها كدولة قويّة ومؤثرة.