رئيس الجمهورية: الجزائر ستمُر إلى مرحلة أخرى من التكفل الطبي

أفاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر ستمر إلى مرحلة أخرى من التكفل الصحي بفضل المنشآت الصحية الكبرى التي تم تدشينها.

وأضاف الرئيس تبون على هامش وضعه لحجر الأساس لإنجاز مشروع المعهد الجزائري للتداوي بالخلايا الجذعية والجينية. أن المعهد سيكون مخصص لعلاج الأمراض المستعصية كأمراض الجلد والسرطان. مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر على إطارات في الطب المتخصص.

كما شدّد الرئيس تبون على ضرورة الشروع في اقتناء التجهيزات اللازمة والضرورية للمعهد. كما أمر الرئيس تبون وزير الصناعة الصيدلانية بضرورة الوقوف على الأشغال من أجل إستلام المشروع في مدة لا تتجاوز 16 شهرا.

وخلال تدشينه للمؤسسة الاستشفائية المختصة في أمراض وجراحة القلب للأطفال، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. أنه وخلال السنتين الأخيرتين الجزائر خطت خطوات عملاقة في قطاع الصحي. مشيرا إلى أن مستوى الأطباء في في بعض الأحيان بالجزائر أحسن من بعض الدول الأوروبية. وسنعمل على تشجيع الأطقم الطبية من أجل الوصول إلى صفر جزائري يعالج في الخارج.

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