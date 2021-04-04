رئيس الجمهورية: الجزائر طالبت دائما بخروج الجيوش الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
رئيس الجمهورية: الجزائر طالبت دائما بخروج الجيوش الأجنبية والمرتزقة من ليبيا
بقلم خالد زوبيري

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ان الجزائر طالبت دائما بخروج الجيوش الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وفي حواره له مع ممثلي وسائل الإعلام الجزائرية، قال الرئيس تبون:” ما يجري اليوم في دولة ليبيا الشقيقة كنا قد طالبنا به .”

قبل ان يضيف رئيس الجمهورية: في أول تدخل لي صرحت أن المشكل الليبي يظل ليبي، ويجب الذهاب إلى تنظيم إنتخابات.”

وواصل ذات المتحدث:”اليوم تحت غطاء الأمم المتحدة تم برمجة إنتخابات شاملة في نهاية السنة ونحن مستعدون لدعم ليبيا.”

واختتم الرئيس تبون قائلا:”جامعاتنا وأكاديميتنا العسكرية في شرشال مفتوحة للطلبة الليبيين.”


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=980931

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com