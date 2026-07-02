رئيس الجمهورية: الجزائر في الطريق الصحيح إقتصاديا

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر تسير في الطريق الصحيح من الناحية الإقتصادية.

وأضاف الرئيس تبون خلال تصريح صحفي عقب إدلائه بصوته الإنتخابي بمدرسة أحمد عروة باسطاوالي، أن الروح الوطنية قد عادت من جديد في نفوس المواطنين والشباب “وطني” حتى النخاع مضيفا أنه :” لا خوف على الجزائر”.

أما على الصعيد الإقتصادي فأشار رئيس الجمهورية، إلى أنه وعند تتبع تحاليل المؤسسات الكبرى العالمية. على غرار صندوق النقد الدولي، البنك الافريقي فالجزائر تسير في الطريق الصحيح. مؤكدا على مواصلة العمل لفائدة المواطن وتقوية القدرة الشرائية، وكذا تقوية استقلالية الوطن في الميدان الاقتصادي.

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