رئيس الجمهورية.. الجزائر قطعت أشواطا تعكسها حجم الأموال المرصودة للتحويلات الاجتماعية

بعث، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسالة إلى الشعب الجزائري، بمناسبة اليوم الوطني للنصر المصادف لـ19 مارس من كل سنة.

وقال الرئيس تبون، إن الجزائر انطلقت وبحزم في مشاريع وورشات التنمية وهي تسابق الزمن لتحقيق تطلعات الشعب.

كما أوضح، في الرسالة ذاتها، أن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة تعكسها داخليا مؤشرات الاقتصاد ومعدلات التنمية. وحجم الأموال المرصودة للتحويلات الاجتماعية.

وعن ذكرى عيد النصر، أكد الرئيس تبون، أن الجزائر تحيي اليوم ذكرى خاتمة الكفاح المسلح. الذي حمل شعلته الأحرار الأبطال في الفاتح من نوفمبر 1954. كما أضاف “إن احتفالنا بمثل هذه المناسبات يشهد على وفاء متجذر لدى الاستقلال المتشبعة بالروح النوفمبرية”.

المناسبة تعمق لدى الشعب حسّ اليقظة

في حين، أشار رئيس الجمهورية، إلى أن هذه المناسبات تعمق لدى الشعب الجزائري حسّا يقظا ضامنا للتلاحم الوطني. وفاضحا لطابور النفخ في أبواق الحقد التي تزداد إيغالا في التيه والمذلة.

وعلى الصعيد الخارجي، قال رئيس الجمهورية، أن الجزائر تتبوأ اليوم مكانة وتلعب دورا محوريا كاملا. و”هي فخورة بمجدها التاريخي ومعولة على قدراتها الذاتية”. مضيفا أن “عيد النصر مناسبة متجددة نستمد منها طاقة محاربة المظاهر البائسة والاندماج في توجهات التنمية المستدامة”. “الجزائر انخرطت وبفعالية في ديناميكية تعزيز الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة”.

كما جدد الرئيس تبون “عزمهم على بناء جزائر قوية بإعادة الاعتبار لقيمة الجهد والعمل”