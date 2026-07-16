رئيس الجمهورية: الجزائر كممون موثوق للغاز في أوروبا لن تتخلى عن واجبها

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن التعاون الاقتصادي بين الجزائر وألمانيا سشهد تحولا نوعيا، مشيرا أن الجزائر كممون موثوق للغاز في أوروبا لن تتخلى عن واجبها في هذا المجال.

وبخصوص الزيارة التي قادته إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، أكد رئيس الجمهورية أنها تأتي لتعزيز العلاقات الاقتصادية. والأمنية والسياسية مع جمهورية ألمانيا الصديقة والتي سترى عن قريب انطلاق ممر جديد للغاز والهيدروجين. ومختلف الطاقات المتجددة، كما عبر سعادته بهذا القرار.

من جهة أخرى، أبرز الرئيس تبون أن هناك مشاريع كبرى تنجز في الجزائر بأياد ألمانية. حيث أصبح تواجد الشركات الألمانية يزداد سنويا لا سيما مع دخول الشباك الوحيد حيز الخدمة. والذي أصبح يسهل عملية الاستثمار للشركات الأجنبية.

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