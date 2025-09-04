رئيس الجمهورية: الجزائر كوّنت 65 ألف إطار إفريقي بدون ضجة

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر توفر سنويا لإفريقيا 8 آلاف منحة دراسية لأشقائنا الشباب الإفريقي.

وأضاف رئيس الجمهورية خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية 2025. أن الشباب الإفريقي سيلتحق بمقاعد وأقطاب التميز في الرياضيات والروبوتيك وتقنيات النانو والذكاء الاصطناعي. بالإضافة كذلك إلى 101 جامعة ومركز جامعي.

كما أكد الرئيس في سياق ذي صلة، أن الجزائر تفخر بتكوين 65 ألف إطار إفريقي بدون منِّ وبدون ضجة إيمانا منا أننا نناضل بصمت من أجل إفريقيا. كما قامت الجزائر بمحو المديونية لـ 14 دولة في صمت بقيمة مليار و500 مليون دولار بكل تواضع. مضيفا أن الجزائر اليوم متوجهة بقوة بيقين نحو إفريقيا في خلق ظروف الإستثمار.

وأوضح رئيس الجمهورية، أننا بحاجة إلى مضاعفة الجهود وحشد الطاقات وتوحيد المساعي لنحوّل منطقة التجارة الحرة الإفريقية إلى آداة فاعلة للتنمية. ونقطة إنطلاق لاستعادة مكانة إفريقيا المستحقة في الساحة الدولية بسلم وأمن وأمان.

