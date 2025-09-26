رئيس الجمهورية: الجزائر لم تلجأ إلى التقشف ولا توجد ندرة في المنتجات

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقاء مع الصحافة الجزائر لم تلجأ إلى التقشف ولا توجد ندرة في المنتجات.

وأكد رئيس الجمهورية في اللقاء ذاته بالقول “نطمح للتدقيق في واقع الإستيراد وحاجيات البلاد من المواد الإستهلاكية”.

وأضاف رئيس الجمهورية أنه ما عشنا سابقا مرحلة فوضى استيراد.مؤكدا أن ملايير الدولارات صرفت سابقا دون تحسين مستوى المعيشة.

وجدد رئيس الجمهورية تأكيده أنه لا وجود للتقشف ولم نغلق الاستيراد وواويضا لا توجد ندرة بل تذبذبات يخلقها ناس في قلوبهم مرض.

وكشف رئيس الجمهورية أن الاستيراد ضروري لسد حاجيات المواطن التي لم تسد بالإنتاج الوطني. كما نوازن بين الاستيراد وترقية الإنتاج الوطني.

وإختتم رئيس الجمهورية قائلا: “نقترب بخطى ثابتة وعملاقة في الفلاحة لتحقيق اكتفاء ذاتي”.