رئيس الجمهورية: “الجزائر لم ولن تمنع الإستيراد”

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ترأسه إجتماع الوزراء بعدم منع أي عملية استيراد للمواد الأولية التي تُستخدم في سلسلة الإنتاج والصناعات الحيوية.

كما شدد الرئيس تبون على أن تخضع باقي عمليات الاستيراد للترخيص المسبق.

وأكد رئيس الجمهورية في السياق ذات صلة أن الجزائر لم ولن تمنع الاستيراد، وتلجأ إليه فقط في حالات الضرورة، من أجل تشجيع الإنتاج الوطني على الازدهار والتطور وحمايةً لاحتياطاتها المالية بما يقوي اقتصادها ويحافظ على استقرارها.