رئيس الجمهورية: الجزائر لن تشارك التطبيع.. فلسطين مقدسة وسأكررها أمام الأمم المتحدة

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تيون، اليوم الأحد، أن الجزائر لن تشارك وتبارك الهرولة نحو التطبيع.

وقال رئيس الجمهورية في لقاء مع الصحافة ” رأيت نوعا من الهرولة للتطبيع، نحن لن نشارك فيها، ولن نباركها”.

وأضاف الرئيس تبون “القضية الفلسطينية بالنسبة لنا وللشعب الجزائري برمته مقدسة، وسأكرر ذلك يوم الثلاثاء في خطابي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وتابع رئيس الجمهورية “القضية الفلسطينية أم القضايا وقضية جوهرية، وعاصمتها القدس الشريف، ومشكل الشرق الأوسط سيحل نهائيا بإعلان الدوبة الفلسطينية رسميا”.