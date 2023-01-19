رئيس الجمهورية: الجزائر لن تنهار رغم كيد الأعداء

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، في كلمة له خلال لقاء الحكومة مع الولاة، إن الجزائر لن تنهار رغم كيد الأعداء.

وقال رئيس الجمهورية قائلا “نحن مجندون لمحاربة الفساد والمفسدين. الجزائر دولة الحق والقانون لا تعلو فيها مصلحة فوق مصلحة المواطن”.

وتابع الرئيس تبون”نحاول حماية المواطن من تذبذبات التبعات الاقتصادية العالمية. نسبة النمو بلغت 4.1 بالمائة ونتوقع ان تفوق 5 بالمائة سنة 2023″.

وأضاف رئيس الجمهورية “سنة 2023 سنة النجاعة والرفع من مستوى المعيشة والرفع من القدرة الشرائية للمواطن والتقليص من التضخم”.