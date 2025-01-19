رئيس الجمهورية: الجزائر ليست في حاجة إلا لله وأبنائها

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن هناك من يبحث عن أساليب متعددة للتعامل مع الجزائر. فنحن نقول لهم أنتم تجهلونها.

وأضاف رئيس الجمهورية، خلال كلمة له بمناسبة افتتاح الجلسات الوطنية للسينما، أن الجزائر ليست في حاجة إلا لله وأبنائها. مشيرا إلى أن الجزائر إنطلقت في حركة تنموية رائدة وآن الآوان لتكون الثقافة تاج هذه الحيوية.

وأكد الرئيس تبون، أنه لا عقدة لدينا في أن تؤسسوا هيئة وطنية منتخبة لتسيير السينما.

أنتم أحرار فيما تقترحونه من مخرجات لهذه الجلسات الوطنية. وتابع يقول:” أطمئن أهل السينما بحل إشكال التمويل لمشاريعكم الفنية سواء بالعملة الصعبة أو الوطنية”.. “لكم الحرية المطلقة في إبداعاتكم الفنية إلا ما يستهدف الجزائر”.

وأوضح رئيس الجمهورية في سياق ذي صلة، أن التاريخ الثري للسينما الجزائرية نابع من الإرادة الثورية النوفمبرية. وشعلة الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر ستتعزز من جذور بلد المقاومة. موكذا الجاهزية التامة لتمويل برامج التكوين في المهن الخاصة بالإنتاج السينمائي في الداخل والخارج.

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