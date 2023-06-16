رئيس الجمهورية: الجزائر ليست لها مديونية خارجية

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر ليست لها مديونية خارجية عكس البلدان الإفريقية المجاورة. وتسجل نمو قدره 4.3 بالمائة.

وأشار رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها بمناسبة مشاركته في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن القدرات الحالية للجزائر تكون مع أقلية البلدان غير المستدانة. حيث أنه ليست لها مديونية خارجية. كما تسجل نمو 4.3 بالمائة عكس مايجري في البلدان المجاورة في القارة.

كما أضاف رئيس الجمهورية في ذات السياق، أن هذه الوتيرة ستزيد سرعة انطلاقا من 2023 من هذه السنة الحالية بوضع قانون اإتثمار جديد يعطي كل الإمتيازات للمستثمرين وحماية خاصة. بحيث لاول مرة منذ استقلالنا وبعد إمضاء قانون الاستثمار الجيد نشر مباشرة كل النصوص التطبيقية. وتقرر في الجزائر أنه لن يتغير لمدة 10 سنوات على الأقل لنعطي الضمانات لكل المستثمرين.