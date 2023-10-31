رئيس الجمهورية: الجزائر مع الشعب الفلسطيني قولًا وفعلًا

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في نص الرسالة التي بعث بها إلى الشعب الجزائري. بمناسبة الذكرى 69 للثورة المجيدة إن الجزائر مع الشعب الفلسطيني قولًا وفعلًا.

وجاء في نص الرسالة “تأتي مناسبة هذه الذكرى الخالدة مُتزامنةً مع التداعيات الخطيرة لتمادي الاحتلال الصهيوني. في عُدوانِه السَّافر على الشعب الفلسطيني واستمرارِه في اقتراف جرائم الإبادة الـمتكررة في قطاع غزة. وإن الجزائر التي كانتْ دائمًا إلى جانب الشعب الفلسطيني قولًا وفعلًا. وفي الوقتِ الذي تُجدِّدُ فيه دعوتَـها لكل الأطراف الإقليمية والدّولية. من أجل السعيّ إلى إحداثِ استفاقة عاجلةٍ لضمير الـمُجتمع الدولي. وَوَقْفِ العُدوان المُتعجرف على الأطفال والنساء والشيوخ، تُؤكِّدُ ثباتَ مَوقفِها. الـمُعبِّر عن الوفاءِ لتاريخنا الـمجيد. ولرسالة نوفمبر الخالدة في نُصْرةِ الحقِّ. والتَّمسُّك بدعْمِ الشَّعب الفلسطيني وقضيتِه العادلة. والتَّضامُن اللامحدود واللامشروط معه في هذه الظروف الخاصة”.

ودعا الرئيس تبون كلّ الضمائر الحيّة والإرادات الصادقة النزيـهة إلى رَدْعِ الجريمة الكاملة الأركان. ضِدَّ الإنسانية التي يَقْترفها الاحتلال على مَرْأَى من العالم.