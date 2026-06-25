رئيس الجمهورية: الجيش الوطني الشعبي يُعد قاطرة الصناعة الميكانيكية في البلاد

أشاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالدور الريادي للجيش الوطني الشعبي في مجال تطوير الصناعة الميكانيكية الوطنية. نظرا للتطور والإنجازات التي حققها في السنوات القليلة الأخيرة.

وفي حصة خاصة حول إشرافه على الافتتاح الرسمي لفعاليات الطبعة الـ57 لمعرض الجزائر الدولي، بثتها قنوات التلفزيون العمومي الجزائري سهرة أمس الأربعاء. قال رئيس الجمهورية بجناح وزارة الدفاع الوطني إن الجيش الوطني الشعبي يعد بحق “قاطرة الصناعة الميكانيكية في البلاد”. كونه حقق درجة تصنيع متطورة ناتجة عن الانضباط والإرادة وتوفره على الكفاءات.

وعبّر الرئيس عن أمله في تحقيق تحد وطني يتمثل في تصنيع محرك وعلبة سرعات جزائريين في أفاق 2028. مشدّدا على ضرورة التفاف المؤسسات الناشئة حول الصناعة الميكانيكية العسكرية في إطار المناولة من أجل تحقيق هدف صناعة سيارة جزائرية بمحرك جزائري.

ولدى وقوفه بجناح مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، تطرق رئيس الجمهورية إلى مصنع “فيات” للسيارات بوهران. حيث أكد ان نسبة الإدماج فيه تجاوزت 30 بالمائة وسيتم تجاوز هذه النسبة لتتراوح ما بين 40 و 45 بالمائة. مع مساهمة شركات المناولة الوطنية لتصنيع مكونات أخرى لسيارات ”فيات”.

وبعد تثمينه للعمل الاستثنائي الذي يقوم به المتعاملون الخواص في القطاع الصناعي, أكد رئيس الجمهورية على ضرورة إدماج المؤسسات الناشئة. مشددا على أهمية منح الأولوية والاعتماد على الإنتاج الوطني وتقليص اللجوء إلى استيراد قطع الغيار باستثناء “التقنية جدا”. بالنظر إلى توفر الجزائر على القدرات البشرية من مهندسين يتمتعون بالمهارة والكفاءة. وأنه “حان الوقت لمنحهم الفرصة للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني”.

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