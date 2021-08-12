قناة النهار رئيس الجمهورية: الحرائق مسّت 14 ولاية في نفس الوقت وأغلبها بأيادي إجرامية حسب صور الساتل الجزائري بقلم النهار أونلاين نشر في 12 أوت 2021 - 20:56 شارك غرِّد 110 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=971820 اقرأ أيضا الصيف يحلى معنا/ تمارين الضغط لتقوية عضلات الجسم قناة النهار 11 أوت صريح جدا / الجمعيات الخيرية في المسيلة دور فعال في ظل أزمة كورونا قناة النهار 08 أوت الصيف يحلى معنا/ قطع الملابس الأساسية في خزانة كل إمرأة قناة النهار 09 أوت حديث الصحافة / لا رحمة مع من يتلاعب بإستقرار البلاد قناة النهار 09 أوت