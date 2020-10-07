رئيس الجمهورية: الحراك المبارك وضع حدا لكوميديا وتهريج العهدة الخامسة

صرح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الحراك المبارك، وضع حدا لكوميديا وتهريج العهدة الخامسة.

وقد أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حوارا حصريا مع جريدة لوبينيون الفرنسية.

وقال الرئيس تبون إن الشعب خرج يوم 22 فيفري الى الشارع بعد أن ضاق ذرعا من ممارسات النظام السابق.

وأفاد الرئيس تبون أن الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، لم يكن قادرا على الاستمرار في الحكم.

وأضاف الرئيس أنه وبعد وقف إلغاء انتخابات أفريل 2019، وإنهاء العهدة الرابعة وإلغاء الخامسة، وتغيير الحكومة أصبحت المهمة صعبة اليوم لاسترجاع ثقة الشعب في مؤسساته.

وأكد الرئيس تبون “أنا اعكف على احداث تغيير جذري في الحكم على المستوى الوطني والجهوي والمحلي”.

وأضاف الرئيس تبون “نحن في الطريق الصحيح لاستعادة ثقة الجزائريين في حكومتهم و مسؤوليهم ورئيس جمهوريتهم”.