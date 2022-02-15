قناة النهار رئيس الجمهورية: الحفاظ على القدرة الشرائية للجزائرييين التزام من التزاماتي بقلم قناة النهار نشر في 15 فيفري 2022 - 23:02 لقاء خاص شارك غرِّد أرسل 27 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/b9SEo اقرأ أيضا الجزائر في أسبوع: بعد إستكمال المسار المؤسساتي في الجزائر.. التجسيد على الواقع أساس التغيير قناة النهار 11 فيفري "وزير الشؤون الدينية : عن فتح العمرة.. الظروف الوبائية لاتسمح قناة النهار 08 فيفري غلق المستودعات الخاصة ببيع المواد العلفية .. الموالون يطالبون بالبدائل قناة النهار 09 فيفري شوفو حكايتي: قصة مؤسفة .. إبن يعنف أمه من أجل منزل.. ترقبوها قناة النهار 07 فيفري "التيكتوكور" يعترف بإطلاقه للإشـاعات : "ماعنديش مؤهلات تخليني نتكلم على اللـقاح" قناة النهار 31 جانفي صريح جدا: في حال إختطاف أحد الزوجين من سيدفع الفدية..إجابات صادمة قناة النهار 07 فيفري مومن أيت قاسي: إنتقاد بلماضي أمر مشروع لكن لا لتصفية الحسابات قناة النهار 26 جانفي مشاريع عالقة في الجنوب تنتظر الإفراج بعد تجميد صندوق تنمية الجنوب قناة النهار 31 جانفي فاسألوا: حكم تقبيل أيادي العلماء والوالدين قناة النهار 13 فيفري بداية عملية جني وتخزين البطاطا تحسبا لشهر رمضان الكريم قناة النهار 14 فيفري