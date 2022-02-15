رئيس الجمهورية: الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن من بين إلتزماتي

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء ان الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن من إلتزماتي. وان مؤسسات الدولة هي من ستتكفل بإستراد المواد الأساسية.

وخلال لقاء دوري أجراه الرئيس تبون مع ممثلي الصحافة الوطنية، قال أن سبب إرتفاع العجائن جاء بسبب إستراد الحبوب بشكل مباشر من طرف منتجي العجائن الامر الذي رفع أسعاراها.

وأضاف الرئيس تبون انه معالجة هذا المشكل الأمر الذي ادى بإنخفاظ العجائن في الأسواق.

أما بخصوص مشكل اندرة بعض المواد في الاسواق قال الرئيس أنه لا تسامح مع من يريد المساس بالاقتصاد.كما ان التحقيقات حول ندرة الزيت مستمرة وبعض المتورطين بيد مصالح الأمن وتنتظرهم العدالة.

وفي ذات السياق تطرق الرئيس تبون إلى قضية الخبازين امر بإعفاء الخبازين من الضريبة على رقم الأعمال. وبهذا سيدفع الخبازون الضريبة على الفوائد فقط. وهذا القرار جاء من أجل الإبقاء على سعر الخبز المدعم كما هو. ودون الزيادة في ثمنه للمواطن.وأيضا لتمكين الخبازين من التوازن ماليا.

كما قرر الرئيس تبون تجميد الضرائب والرسوم على بعض المواد الإستهلاكية.