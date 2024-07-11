رئيس الجمهورية: “الدخل القومي سيبلغ 400 مليار دولار نهاية 2027”

توقّع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ليلة الخميس، أن يبلغ “الدخل القومي حدود الأربعمئة مليار دولار أواخر العام 2027”.

برسم اللقاء الإعلامي الدوري الذي بُثّ سهرة هذا الخميس على القنوات التلفزيونية والإذاعية، وعد الرئيس تبون برفع الدخل القومي للجزائر إلى سقف الـ 400 مليار دولار في غضون الثلاث سنوات القادمة كحدّ أقصى.

وأبرز رئيس الجمهورية المؤشرات الإيجابية التي حققتها الجزائر على الصعيد الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، بما سيمهّد لجعل الاقتصاد الجزائري ضمن اقتصادات الدول الناشئة.

وتابع: “أعتقد أنّ كل ما قمنا به كان أساساً ولبنةً أولى لجعل اقتصادنا اقتصاد دولة ناشئة بأتمّ المعنى”، مشيراً إلى أنّ “جميع المؤشرات المعلن عنها حقيقية ومعترف بها من كبريات المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي”، وأردف: “كل مؤشرات البنك الدولي حقيقية وجاهزون لتحقيق قفزة إضافية”.

وأبرز رئيس الجمهورية، حزمة من المؤشرات التي تثبت “قوة” الاقتصاد الوطني حالياً، مشيراً إلى ارتفاع مداخيل الدولة وتوقّف نزيف الخزينة العمومية، واسترجاع مليارات الدولارات من الأموال المنهوبة، بجانب تسجيل ثمانية آلاف رغبة استثمار لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ورفع قيمة الصادرات خارج المحروقات، بالتزامن مع إيقاف استيراد عدّة مواد، وعلى رأسها واردات مواد البناء التي كانت تساهم في رفع كلفة السكنات المنجزة.