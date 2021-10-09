رئيس الجمهورية: الدخول الجامعي يتميز بواقع جديد تعكسه الإصلاحات

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في رسالة له عشية الدخول الجامعي الجديد، إن هذا الموسم، يتميز بواقع جديد تعكسه الاصلاحات في قطاع التعليم العالي.

وأوضح الرئيس تبون، إن هذه الاصلاحات، تندرج في صميم اهتمام الدولة للدفع بالجامعة الجزائرية نحو الريادة لصياغة التصورات المجتمعية الكبرى للبلاد والمساهمة برصيدها العلمي والمعرفي في اثراء وتوجيه السياسات العمومية المختلفة، لا سيما ما تعلق منها بتحقيق النموذج الاقتصادي الجديد القائم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة.

كما جدد رئيس الجمهورية، إلتزام الدولة، بالسعي من خلال إصلاحات تمت مباشرتها على مستوى الخدمات الجامعية تديرجيا وبصفة عميقة لتمكين الطلبة من مزاولة دراستهم في محيط افضل والإستفادة من من خدمات لائقة ومحفزة، بتوفير المزيد من الدعم والمرافقة الكفيلة بفتح الأفق أمام الجامعة الجزائرية للإقلاع العلمي والتكنولوجي.

وأكد رئيس الجمهورية، على ضرورة التفتح على مؤسسات التعليم والبحث الأجنبية والمنظمات الدولية ذات الصلة، عبر آليات التوأمة واتفاقيات التعاون الكفيلة بتبادل الخبرات في الهندسة البيداغوجية ومشاريع البحث العلمي.

وأشار الرئيس تبون، إلى أن الدولة سخرت طيلة فترات جائحة كورونا، كل وسائل الدعم لضمان استمرار ديناميكية النشاط البيداغوجي والبحث في تطوير أنماط التعليم والتكوين وعصرنتها بما في ذلك تبني نمط التعليم عن بعد.

مؤكدا أنه على ثقة تامة في الأساتذة والباحثين لكسب رهان هذا التحول في نمط التعليم، ومشددا على أن الدولة لن تدخر أي جهد في سبيل توفير الامكانيات والموارد والتقنيات تدريجيا للوصول إلى ما نصبو اليه.

وأضاف رئيس الجمهورية، أن الجامعة الجزائرية اليوم أمام رهانات عديدة لتطوير المنظومة الوطنية للتعليم العالي، مشيرا إلى أن أقطاب الامتياز في المجالين التكنولوجي والاقتصادي تشكل جانبا من التحديات الراهنة.

مشيرا إلى أن القطب التكنولوجي الجديد بسيدي عبد الله يترجم هذا التوجه باحتضانه لصرحين نموذجيين للإمتياز هما المدرسة العليا للرياضيات والمدرسة العليا في الذكاء الاصطناعي.

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