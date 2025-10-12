رئيس الجمهورية: الدفاع وقرينة البراءة ركيزتان لضمان المحاكمة العادلة

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على دعم مكانة الدفاع وتكريس مبدأ قرينة البراءة كضمانة من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة والحماية من التعسف.

وشدّد رئيس الجمهورية، خلال إشرافه على مراسم افتتاح السنة القضائية 2025 - 2026 بمقر المحكمة العليا، على أن العدالة الحقيقية أساسها الإنصات والاقتراب والتفاعل الإيجابي مع المواطن. وهي تقوم على تحسين الخدمة ومحاربة كل أصناف الفساد والجرائم التي تهدد النسيج المجتمعي والتصدي لها بحزم وصرامة.

كما أشار ؤئيس الجمهورية إلى أن الدولة بادرت في السنوات الأخيرة بنصوص قانونية جديدة وباشرت إصلاحات عميقة في العديد من القوانين. تجسيدًا للالتزامات التي تعهد بها، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بأخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد والانحرافات التي تمس قيمنا الدينية والحضارية وهويتنا الوطنية.