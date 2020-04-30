رئيس الجمهورية: الدولة ستعمل بصرامة لإعادة القيمة الحقيقية للعمل

وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، رسالة بمناسبة عيد العمال.

وأكد رئيس الجمهورية، في الرسالة،أن “الدولة ستعمل بصرامة لإعادة القيمية الحقيقية للعمل وتعزيز مكانة العمال”.

وقال رئيس الجمهورية في نص الرسالة “أن الدولة ستعمل بصرامة لإعادة القيمية الحقيقية للعمل وتعزيز مكانة العمال والرفع من قدرتهم الشرائية وتوفير الظروف الملائمة للحياة الكريمة لهم ولأبنائهم”.

وأضاف رئيس الجمهورية “بلادنا اليوم محتم عليها أن تعيد للعمل قدسيته المؤكدة”.

مبرزا أن ذلك “لن يتأتى إلاّ إذا شمرنا على سواعدنا وشحذنا هممنا وفجرنا طاقاتنا وعقولنا المبدعة من أجل تحقيق القفزة النوعية في مجال التنمية المتعددة الأبعاد”.