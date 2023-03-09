رئيس الجمهورية: الدولة مستعدة لمرافقة ودعم تسويق منتجات الحرفيات

أكّد رئيس الجمهورية، إستعداد الدولة لمرافقة ودعم الحرفيات لتسويق منتوجهن والتعريف به.

كما شدّد رئءيس الجمهورية، خلال زيارته معرضا خاصا بإبداعات النساء الحرفيات على هامش الحفل التكريمي للمرأة الجزائرية بالمركز الدولي للمؤتمرات. على ضرورة الحفاظ على التراث الوطني وتطويره وحمايته من التقليد والعمل على تصنيفه في اليونيسكو ضمن التراث البشري.

وفي معرض حديثه عن اللباس التقليدي على غرار الشدّة التلمسانية، دعا رئيس الجمهورية الجهات الوصية إلى تقديم شهادة مطابقة للحرفي تحمي منتوجه من التقليد. وتحفظ هذا التراث من محاولات إدعاء ملكيته.