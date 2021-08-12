قناة النهار رئيس الجمهورية: الدولة وقفت بإمكانتها البشرية والمادية .. الجزائر شعبها موحد وحذاري من جراثيم التفرقة بقلم النهار أونلاين نشر في 12 أوت 2021 - 22:04 شارك غرِّد 61 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=971879 اقرأ أيضا أحوال الطقس / أجواء حارة على المناطق الشمالية للوطن قناة النهار 23 جويلية شوفو حكايتي: أم تعاني في صمت.. أفنت عمرها في تربية أولادها الذين إنتهى بهم الأمر في السجن.. ترقبوها قناة النهار 04 أوت وزير الصحة: ليس هناك أزمة أكسجين بالجزائر بل زيادة في الطلب قناة النهار 02 أوت مستغانم: عدسة قناة النهار تنزل بمصلحة كوفيد 19 لرصد مشاهد حصرية للمصابين بفيروس كورونا قناة النهار 26 جويلية