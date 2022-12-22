قناة النهار رئيس الجمهورية: الرقمنة الحقيقية ستسمح لنا بمعرفة الفقير من الغني بقلم النهار أونلاين نشر في 22 ديسمبر 2022 - 22:58 شارك غرِّد أرسل 24 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Gc2vY اقرأ أيضا السعيد شنقريحة ينصّب اللواء محمد الطيب براكاني قائدا جديدا للناحية العسكرية الثانية بوهران قناة النهار 05 ديسمبر الرئيس تبون يشيد بالصناعات العسكرية الميكانيكية.. نسعى لتجسيد صناعة حقيقية وبركانا من التركيب فقط قناة النهار 13 ديسمبر ملك الأردن يترحم على أرواح الشهداء ويزور متحف المجاهد قناة النهار 04 ديسمبر إرتفاع محسوس في درجة الحرارة بداية من يوم غد قناة النهار 12 ديسمبر أم جزائرية تفاجىء إبنها في قطر بعد سنتين من الفراق و رونالدو يصنع الحدث رغم تواجده في الإحتياط قناة النهار 07 ديسمبر حسين آشيو: المنتخب الياباني لا يملك دكة إحتياط قوية واللاعبون الكروات كانو أكثر جاهزية بدنيا قناة النهار 05 ديسمبر حسين آشيو: كرواتيا لم تظهر بمستواها المعتاد والمباراة أمام البرازيل ستكون صعبة قناة النهار 08 ديسمبر مفيدة عداس: الفنّ هواية وعمرو ما كان رزق والفنان ممنوع يتكلم عن حقه قناة النهار 08 ديسمبر داليا شيح تحل ضيفة على شاشة النهار و تكشف لأول مرة عن مشاريعها الجديدة قناة النهار 19 ديسمبر "وزير التجارة يكشف :"فتح بنك جزائري في السنغال قريبا قناة النهار 17 ديسمبر