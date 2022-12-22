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رئيس الجمهورية: الرقمنة الحقيقية ستسمح لنا بمعرفة الفقير من الغني

بقلم النهار أونلاين
رئيس الجمهورية: الرقمنة الحقيقية ستسمح لنا بمعرفة الفقير من الغني
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