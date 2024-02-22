رئيس الجمهورية: السلع الموريتانية مُرحب بها دون ضريبة

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه إتفق مع نظيره الموريتاني على لقاء مرتقب يجمع وزيري تجارة البلدين تعزيزا للتعاون والتبادل من خلال إنشاء بنوك وتسهيل دخول السلع والبضائع.

وأبرز رئيس الجمهورية، في تصريحات نقلتها المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، أن السلع والبضائع الموريتانية واضحة الأصل مرحب بها دون ضريبة وهو الأمر نفسه بالنسبة للمنتجات الجزائرية.

ودعا رئيس الجمهورية المتعاملين الإقتصاديين الموريتانيين للاستثمار في منطقة التبادل الحر والإستفادة من الإعفاء الضريبي والجمركي.

وأكد الرئيس تبون، أن طريق تندوف زويرات سيمكن من دخول السلع الموريتانية والجزائرية بطريقة سهلة بين البلدين.

ومن جهته، أكد الرئيس الموريتاني، أن منطقة التبادل الحر ستكون منطقة تلاقي وجسر تبادل.

كما أثنى الرئيس الموريتاني على جهود الجزائر في تعزيز التعاون الثنائي وأكد على أهمية الطريق الذي سيربط بين البلدين.