رئيس الجمهورية: “السيادة الوطنية تُصان بالارتكاز على جيش قوي مُهاب وإقتصاد متطور”

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن السيادة الوطنية تُصان بالارتكاز على جيش قوي مُهاب واقتصاد متطور.

وفي خطاب ألقاه رئيس الجمهورية لدي زيارته لوزارة الدفاع الوطني قال: أن “التطور الذي تشهده الجزائر أمر ملموس لا ينكره إلا جاحد”.

كما أن وتيرة النمو وبإستكمال المشاريع الكبرى ستعرف في آفاق 2027 إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة.

وبخصوص تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال زيت المائدة والسكر أكد الرئيس تبون أننا مستمرون في تحقيق ذلك .

وتابع الرئيس في ذات السياق قائلا: ما يزال أمام الجزائر تحدي تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الحبوب والحليب.

وكشف رئيس الجمهورية عن إطلاق مشروعا ضخما لإنتاج الحليب المجفف مع أصدقائنا وأشقائنا القطريين.

و خطاب تم بثه أيضا إلى الوحدات العسكرية الكبرى والمدارس العليا عبر كامل التراب الوطني قال رئيس الجمهورية “نحن بصدد تحقيق خطوات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني”.