رئيس الجمهورية: السينما الجزائرية انطلقت بإرادة ثورية

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إنّ السينما الجزائرية انطلقت بإرادة ثورية. وما شاهدناه لم يأتِ بصدفة فقد كانوا مجاهدين من أجل الوطن.

وأضاف رئيس الجمهورية، خلال إلقائه كلمة بمناسبة افتتاح الجلسات الوطنية للسينما، أنه يصعب الكلام بعد المناظر التي شاهدناها حول تاريخ بلادنا. شكرا لكل من كانوا سببا في صنع أمجاد السينما الجزائرية.

وواصل الرئيس تبون قائلا، إنّ هذه الجلسات تعبر عن الاهتمام الذي نوليه للثقافة أولا ولنشاط السمعي البصري. كأحد روافدها وتبرز انشغالنا بطموح المبدعين والمثقفين في مجال صناعة السينماتوغرافية.