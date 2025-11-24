رئيس الجمهورية: الشباب وأصحاب الكفاءات هم الثروة الحقيقية للبلاد

شدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على فتح الباب أمام الطاقات الشابة من خلال تسهيل إنشاء المؤسسات الناشئة. هدفه إعطاء فرصة للشباب أصحاب الكفاءات والإستثمار في الأدمغة. معتبرا أنهم “الثروة الحقيقية للبلاد”.

وخلال لقائه مع فعاليات المجتمع المدني في ختام زيارته إلى ولاية قسنطينة يوم الخميس الماضي، قال رئيس الجمهورية في كلمة بثها التلفزيون الجزائري مساء أمس الأحد، ضمن صفحة خاصة حول الزيارة. بأنه تمت مراجعة كافة قوانين الجمهورية من أجل تيسير وصول الشباب إلى مناصب صناعة القرار وتشجيعهم على ممارسة السياسة وتجسيد أفكارهم الخلاقة. لأن البلاد تبنى بالعلم ومستقبلها بين أيديهم. مشيرا إلى أهمية توجيه الطاقات الشابة إلى مجالات تطوير العلوم والذكاء الإصطناعي. كما أن الجزائر هي أول دولة عربية وإفريقية تنشئ جامعة للذكاء الإصطناعي.

وفي سياق ذي صلة، أعلن رئيس الجمهورية أنه سينتقل إلى ولاية بشار “بعد حوالي شهر. من أجل الإشراف على حفل تاريخي بمناسبة وصول الحديد المستخلص من منجم غارا جبيلات إلى ولاية بشار. عبر خط السكة الحديدية المنجمية “تندوف-بشار” وذلك لأول مرة منذ الإستقلال”.

وأضاف الرئيس تبون، أن خط السكة الحديدية الجديد الممتد عبر حوالي ألف كيلومتر. لم يستغرق إنجازه سوى سنة ونصف، معلنا أن خطا آخر للسكة الحديدية سينقل الفوسفات إلى عنابة. مشيرا إلى أن كافة المشاريع المنجزة ستسهم في رفع قيمة إنتاج الفوسفات من “2.5 مليون طن سنويا إلى 10.5 مليون طن سنويا”.

كما شدّد رئيس الجمهورية على أن السلاح الجديد في العالم هو “سلاح إنتاج الأسمدة والمعادن”. مؤكدا حرص الدولة على تعزيز هذين المجالين الهامين. مؤكدا أن الدولة تواصل مساعيها لرفع نسبة إدماج الصناعة الوطنية في الصناعة الميكانيكية بهدف الوصول إلى إنجاز سيارة جزائرية بنسبة تصل إلى 40 بالمائة.

