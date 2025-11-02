رئيس الجمهورية الصحراوية يهنئ الرئيس تبون بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية

وجه رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية،رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الـ71 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة في الفاتح من نوفمبر 1954.

وأعرب الرئيس الصحراوي، في رسالته، عن أحر التهاني وأصدق الأماني للرئيس تبون وللشعب الجزائري الشقيق، متمنيًا دوام التقدم والازدهار للجزائر.

كما نوَّه بما تحققه الجزائر من إنجازات في مختلف المجالات، مثمّنًا مواقفها الثابتة والداعمة لكفاح الشعب الصحراوي، ومؤكدا تقدير بلاده لمساندة الجزائر المبدئية للشرعية الدولية.

واختتم الرئيس الصحراوي رسالته بالقول: “هنيئا للجزائر بثورتها المجيدة ونصرها المؤَزَّر واستقلالها الكامل، ومن مجد إلى مجد إن شاء الله”.