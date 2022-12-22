رئيس الجمهورية: “الصراع بين الجزائر وفرنسا يمكن حله لكن لن نسمح في ملف الذاكرة”

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أن الصراع الذي كان بين الجزائر وفرنسا يمكن ان يحل ولكن بدون أن نسمح في ملف الذاكرة.

مضيفا بأن هذا الملف سيتم التطرق اليه بكل الوسائل العصرية والتاريخ يبقى تاريخ، حيث لا يستطيع اي شخص ان يزوره.

الرئيس تبون، وفي لقاء دوري جمعه بممثلي الصحافة الوطنية.أكد أن بعض الأشخاص استغلوا الصراع بين الجزائر وفرنسا، واصبحوا يشوهون سمعة الجزائر في فرنسا وخارجها.

وتابع رئيس الجمهورية قائلا: “لدينا 5 ملايين جزائري في التراب الفرنسي، لا نستطيع ان نفرط بهم”.

كما أكد الرئيس تبون أن الجزائر تتعامل مع فرنسا بشكل عادي لكن على أساس “الند للند”.