رئيس الجمهورية.. الصين ستستثمر  36 مليار دولار في الجزائر

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أن الصين ستستثمر 36 مليار دولار في مجالات مختلفة بالجزائـر.

كما أشار الرئيس تبون، إلى أن هذه المجالات تتمثل في الصناعة والتكنولوجيا الحديثة واقتصاد المعرفة والنقل والزراعة.

وأكد الرئيس أن الجزائر تريد إلى الوصول بالعلاقات الاقتصادية مع الصين الى مستوى العلاقات السياسية التاريخية الطيبة . مضيفا أن “هذه الزيارة فتحت كافة آفاق الاستثمار بين البلدين الصديقين”.

وتابع رئيس الجمهورية، “المشاريع والاتفاقيات التي ابرمت مع الجانب الصيني ضخمة وتعود بالمنفعة المتبادلة على البلدين”.