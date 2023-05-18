رئيس الجمهورية: الطلبة مصدر قوّة جزائر اليوم ومعهم نبني جزائر جديدة

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة، إلى الطالبات والطلبة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للطالب، أكد فيها أن الطلبة هم مصدر قوّة جزائر اليوم ومعهم نبني جزائر جديدة.

وجاء في الرسالة، حسب بيان لرئاسة الجمهورية: “بناتي الطالبات .. أبنائي الطلبة. تحتفون بذكرى يوم الطالب، الذي تعود فيه إلى الأذهان هبة طلبة الجامعة والثانويات في 19 ماي 1956. للالتحاق بالكفاح الـمسلح الآخذ آنذاك في التصاعد والتوهج. بعد حوالي عامين من اندلاع شرارة ثورة التحرير الـمباركة في الفاتح من نوفمبر 1954”.

رئيس الجمهورية: الطلبة يدركون حجم الجهود الـمبذولة لتوطيد دولة الحق والقانون

وأضاف رئيس الجمهورية: “يستعيد الطالبات والطلبة باعتـزاز هذه الذكرى الـمجيدة السابعةَ والستين (67). وهم يشتركون مع كافة الشباب الجزائري من خارج رحاب الجامعات. في تنامي الوعي بمقتضيات المرحلة داخل البلاد. وبرهانات السّياق الدولي الحالي، ويدركون حجم الجهود الـمبذولة لتوطيد دولة الحق والقانون. وتثبيت قواعد الحوكمة والشفافية في مختلف مستويات اتّخاذ القرار. ومن أجل حشد الطاقات لبلوغ المستويات الـمتوخاة في مجالات التنمية المستدامة. ويتابعون -في نفس الوقت- الأشواط التي قطعناها لاستعادة مكانة الجزائر على الصعيد الخارجي. بلا أدنى تفريط في دورها المحوري. وبكامل الحرص على موقعها المستحق في التوازنات الجيوسياسية إقليميا ودوليا”.

رئيس الجمهورية: أنتم الطلبة مصدر قوة جزائر اليوم المحصنة بوعيكم والتزامكم الوطني

وواصل رئيس الجمهورية: “إنكم أنتم الطلبة مع جموع الشباب الجزائري في كل مجالات النشاط التطوعي الجمعوي. ومع المنتسبين إلى الهيئات الوطنية الدستورية (المجلس الأعلى للشباب. والمرصد الوطني للمجتمع المدني). مصدر قوة جزائر اليوم المحصنة بوعيكم والتزامكم الوطني. وبقدراتكم الإبداعية الخلاقة، ونجاحاتكم في حقول التزود بالعلوم، وميادين التمكن من التكنولوجيات الحديثة. ومعكم نبني جزائر جديدة، لا توقف مسيرتها الأصوات المعبرة عن أجندات ذات توجه عدائي. تعمل على النيل من استقرار بلادنا والمساس بتلاحم ووحدة شعبها. وسنمضي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للأمة، وضمان مصالحها العليا. بالاعتماد على الشعب الجزائري الشامخ الأبي. وعلى عنفوان ووطنية شبابنا، ومنهم أنتم طلائعه في المؤسّسات الجامعيّة، صناع الحاضر وبناة المستقبل”.

وختم الرئيس تبون بالقول: “هنيئا لكم الاحتفاء بيوم الطالب .. وفقكم الله تعالى إلى سبل النجاح والتفوق”.