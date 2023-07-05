رئيس الجمهورية: العاصمة خالية تقريبا من البيوت القصديرية

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، أن العاصمة حاليا خالية تقريبا من البيوت القصديرية.

وجاء هذا التصريح، على هامش إشراف رئيس الجمهورية، على وضع حجر الأساس لإنجاز 14442 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل” في الجزائر العاصمة.

وحسب التلفزيون العمومي، أكد الرئيس تبون، أن السكنات الجديدة في الجزائر 100 بالمائة جزائرية، بسواعد جزائرية ومواد جزائرية أيضا.

للإشارة، قام رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، بزيارة ميدانية تفقدية لعدد من المشاريع التنموية والحيوية بالجزائر العاصمة، بومرداس وتيبازة.

وتعد هذه الزيارة تعد ضمن برنامج الإحتفالات المخلدة للذكرى الـ 61 لإستقلال الجزائر واسترجاع السيادة الوطنية.