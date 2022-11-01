قناة النهار رئيس الجمهورية: العالم العربي لم يعرف في تاريخه مرحلة بالغة الصعوبة مثل المرحلة الراهنة بقلم النهار أونلاين نشر في 01 نوفمبر 2022 - 20:11 شارك غرِّد أرسل 16 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/rvR1z اقرأ أيضا وزير الخارجية رمطان لعمامرة يستقبل نظيره المصري قناة النهار 29 أكتوبر علي عون : أكثر من 400 مشروع ينطلق في الإنتاج بعد رفع العراقيل البيروقراطية عنها قناة النهار 17 أكتوبر "وزير التربية :" أبناءنا يعاودو بزاف السنة الأولى متوسّط.. لهذه الأسباب قناة النهار 18 أكتوبر التأكيد على ضرورة الصيانة والمراقبة الدورية للحماية من مخـ ـاطر غاز البترول المميع بتيارت قناة النهار 28 أكتوبر الجزائر تفتح ذراعيها لإستثمارات الجالية العربية.. الجزائر بلد لم الشمل قناة النهار 29 أكتوبر عمورة سيف الدين: 8 أشهر وأنا في الإحتياط بسبب المدرب والفريق سمح فيا بعد تعرضي لإصابة قناة النهار 19 أكتوبر "مدير تحرير في وكالة الأنباء الكويتية :" الجزائر وفّرت لنا كل التسهيلات والأجهزة منذ وصولنا قناة النهار 30 أكتوبر "سفير مستشار بوزارة الخارجية:"للأسف مستقبل القضية الفلسـ.ـطينية لم يعد في صادرة الإهتمامات في العالم قناة النهار 30 أكتوبر حالة حافلات النقل الحضري وتصرفات السائقين ترهن سلامة الركاب بقسنطينة قناة النهار 13 أكتوبر "تصريحات ضحايا حادث مرور المدية.."كان يمشي فوق ال100 قناة النهار 30 أكتوبر