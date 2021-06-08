رئيس الجمهورية: العدالة حجزت واسترجعت جميع ‎الممتلكات الظاهرة للعصابة وتم إرجاعها إلى خزينة الدولة

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن العدالة الجزائرية حجزت واسترجعت جميع ‎الممتلكات الظاهرة للعصابة وارجاعها إلى خزينة الدولة. مضيفا إن الجزائر تعمل مع الدول الصديقة في أوروبا والعالم لاكتشاف واسترجاع الأموال المنهوبة.

وفي حوار خص به قناة الجزيرة، اعتبر الرئيس تبون إن “حجم الفساد في الفترة السابقة كان كبيرا وإلى اليوم مازلنا نكتشف امتداداته الظاهرة وغير الظاهرة”



وأشار رئيس الجمهورية، إلى ان ‎50 شخصا فقط احتكروا الاستيراد في الحقبة الماضية وكانت لهم السلطة المطلقة والقرار في اختيار من يحق له الاستثمار في الجزائر.



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