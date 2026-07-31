رئيس الجمهورية: العدالة ستضرب بيد من حديد بعد التحقيقات في حادث بومرداس

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن العدالة ستضرب بيد من حديد وبلا هوادة بعد التحقيقات التي ستكشف ملابسات حادث المرور الذي وقع اليوم الجمعة بولاية بومرداس، وخلف وفاة 25 شخصا وجرح 44 آخرين.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، قدم الرئيس تبون، تعازيه لعائلات الضحايا، وأكد أن العدالة ستضرب بيد من حديد وبلا هوادة بعد التحقيقات التي ستكشف ملابسات الحادث.

وتوفي 25 شخصا، وأصيب 44 آخرين، اليوم الجمعة، في حادث مرور تمثل في إنقلاب حافلة، وسقوطها في منحدر، بالطريق الاجتنابي برحمون الكرمة، ببلدية ودائرة بومرداس.