رئيس الجمهورية العربية الصحراوية يعزي الرئيس تبون في وفاة المجاهد زروال

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تعزية ومواساة، من أخيه إبراهيم غالي، رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. في وفاة الرئيس الأسبق المجاهد اليامين زروال.

وأكد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية أن الجزائر فقدت برحيله واحدًا من رجالاتها العظام ورموزها الأفذاذ، الذين سجلوا أسماءهم بحروف من ذهب. في سجل الوفاء والوطنية والإخلاص في خدمة الوطن.

كما تقدم، باسمه وباسم الشعب الصحراوي، بأحر التعازي إلى رئيس الجمهورية، ومن خلاله إلى الحكومة والشعب الجزائري. وإلى عائلة الفقيد، مبرزًا أن الشعب الصحراوي سيظل يذكر للراحل اليامين زروال مواقفه الداعمة لكفاحه العادل. تجسيدًا للموقف المبدئي الراسخ للجزائر مع القضايا العادلة في العالم، ودعمها لحقوق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور