رئيس الجمهورية: العلاقات الجزائرية التركية قوية وذات آفاق مفتوحة

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أن زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان. استحقاق هام في مسار العلاقات بين البلدين بالرغم من الظروف الخاصة والاستثنائية التي تطبع الاوضاع الحالية على المستوى الاقليمي الدولي.

وأضاف رئيس الجمهورية خلال الندوة الصحفية المشتركة مع نظيره التركي “لقاء اليوم. كان فرصة ثمينة لاستعراض العلاقات الثنائية بصورة عامة والانجازات التي تم تحقيقها معا منذ انعقاد الدورة الأولى لمجلس التعاون رفيع المستوى الجزائري التركي”.

وتابع الرئيس تبون “العلاقات الجزائرية التركية قوية وذات آفاق مفتوحة على المزيد من التعاون. نظرا للارادة السياسية الصادقة في الجزائر وتركيا. ولدينا ديناميكية في التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري الذي شهد تطورا متزايدا في السنوات الأخيرة تعكسه حجم التبادلات التجارية. حيث بلغت أكثر من 5 ملايير دولار سنة 2022. ويتجاوز 6 ملايير دولار في 2023. وأصبحنا بهذا مع أشقائنا الأتراك ثاني شريك تجاري في إفريقيا والوجهة الاولى للاستثمار التركي في إفريقيا”.