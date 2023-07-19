رئيس الجمهورية: المجال مفتوح للشراكة والإستثمار أمام رجال الأعمال الصينيين

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن المجال مفتوح للشراكة والإستثمار في الجزائر، أمام رجال الأعمال الصينيين في كل القطاعات.

وأعرب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في رسالته إلى منتدى الأعمال “الجزائري – الصيني”. والتي قرأها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عن تمنياته بمزيد من القوة والصلابة للصداقة “الجزائرية – الصينية”.

وأكد رئيس الجمهورية، أن الجزائر تعد وجهة إستثمارية واعدة في ميادين حيوية. وهذا بفضل المزايا التي تتمتع بها، داعيا رجال الأعمال الصينيين الى الشراكة والاستثمار والاستفادة من التسهيلات الممنوحة. مضيفا أن الجزائر تتمتع اليوم بمزايا عديدة جعلت منها وجهة إستثمارية واعدة في ميادين حيوية مثل الزراعة والطاقة والصناعات الغذائية والصيدلانية. بالإضافة كذلك إلى السياحة والمواصلات وقطاع الخدمات والطاقات المتجددة والمنشآت القاعدية. وذلك بفضل القرارات والإجراءات التي باشرناها لتحرير المبادرة وفسح المجال أمام المنافسة.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الجزائر تواصل تطوير قطاع الطاقة من خلال عمليات الإستكشاف وإنتاج البترول والغاز لضمان مستويات أعلى من التحوير. كما تعمل على تثمين واستغلال قدراتها في القطاع المنجمي بتوفير مناخ استثماري محفز قائم على النجاعة والتنافسية الاقتصادية عبر تشجيع المقاولاتية واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة وإصلاح المنظومة المصرفية والمالية.

وأوضح الرئيس تبون، أنه “لا يمكن الحديث عن العلاقات “الجزائرية – الصينية” دون العودة إلى عمقها التاريخي. وهي علاقات أصيلة ومعبرة عن حرصنا المشترك لبناء شراكة إستراتيجية عميقة”. وأضاف قائلا: “وضعنا لبنة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين بمناسبة زيارة الدولة التي أتشرف بأدائها إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة. بدعوة من فخامة الرئيس والصديق العزيز، شي جينبينغ”.

وأوضح أن تواجده بالصين يعكس إرادة الجزائر والصين في تعميق التعاون بينهما. معتبرا أن زيارة الدولة هذه تعد بمثابة تعبير صادق عن التزامنا بالعمل على ترقية علاقاتنا الايجابية التي نوليها أهمية أساسية.

كما أعرب رئيس الجمهورية عن ثقته في أن مجلس رجال الأعمال “الجزائري – الصيني”. هو “أحد الآليات التي يعكس الحرص المشترك للبلدين الصديقين على تحقيق شراكات واستثمارات متبادلة ومنتجة للثروة”.