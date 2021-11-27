رئيس الجمهورية.. المحليات ستكون أقوى من المشاركات الأخرى لأنها تهم المواطن

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، أن المحليات ستكون أقوى من المشاركات الأخرى لأنها تهم المواطن. كما أشار الرئيس تبون إلى أن الدولة تبحث عن مؤسسات شرعية بأتم المعنى ولا غبار عليها.

ونفا رئيس الجمهورية، أن يكون قد صرح أن نتائج التشريعيات غير مهمة. مردفا “أنا قلت اليوم نبحث عن المؤسسات الشرعية بأتم المعنى لا غبار عليها ولا واحد يشتكي من التزوير”.

وأضاف رئيس الجمهورية، أن “النتيجة وصلنا إليها ولا واحد يستطيع اليوم القول أن المجلس الشعبي وقع فيه تغيير بالنتائج”.

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كما أشار الرئيس تبون، إلى أن هناك من بين 1541 بلدية عبر الوطن، ما يفوق 900 بلدية فقيرة جدا، فيما تتواجد بلديات أخرى غنية.

ولأجل المساواة بين البلديات الغنية والفقيرة، كشف الرئيس تبون، إن هناك تغيير في قانون البلدية والولاية سنة 2022. ويأتي هذا القانون لإعطاء البلديات إمكانيات لتتبنى سياستها، والتي تتماشى مع إمكانياتها المالية.

وحول مناطق الظل، أورد الرئيس تبون، إن تواجدها داخل البلديات، معناه أنها لم تصل للتنمية. مشيرا أن الدولة ماضية في تحقيق التنمية بمناطق الظل، عن طريق توفير الغاز والكهرباء والمطاعم المدرسية وغيرها من المرافق.

ومن المرتقب أن تشهد المكاتب الإنتخابية إقبال 23.717.479 ناخبا وناخبة منهم 12824978 رجال و10892501 نساء. من اجل إختيار ممثليهم عبر ممثليهم بالمجالس الشعبية البلدية والولائية . وستكون هذه الإنتخابات بمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة. وذلك بتصويت تفضيلي دون مزج وهذا لعهدة مدتها 5 سنوات.

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