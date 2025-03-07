رئيس الجمهورية: المرأَة الجزائرية قدمت نماذج خالدة في الشجاعة والتضحية

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تهنئة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق للثامن من شهر مارس كل سنة.

وجاء في رسالة التهنئة: “تحيي الجزائريات عيد المرأة العالمي 08 مارس، وهن يحققن بقدرات متميزة وكفاءات عالية، ما يتطلعن إليه كعاملات في كل القطاعات والمجالات، وكإطارات في مواقع المسؤوليات والتسيير في مؤسسات وهيئات الدولة .. ويثبتن جدارتهن بالنجاح في ريادة الأعمال.. ويبدين انشغالهن بالشأن العام في طلائع المجتمع المدني والنشاط الجمعوي، ومهاراتهن في الارتقاء بالأداء وخدمة المجتمع.. ويساهمن - على قدم المساواة – مع الرجال في نهضة الجزائر”.

وأضاف الرئيس تبون: “تحتفي المرأة الجزائرية بعيدها العالمي في جزائر عازمة وقادرة على تحقيق النهضة الشاملة. وهي تستلهم روح التحدي والانتصار من نضالات نساء عظيمات. مقاومات تحفظ الذاكرة سيرهن ..وبطولاتهن في الدفاع عن الوطن”.

وتابع رئيس الجمهورية: “تستعيد الجزائريات في عيد المرأة العالمي برمزيته الإنسانية للتحرر، وباعتزاز كفاح المرأة الجزائرية التي أبلت خلال ثورة التحرير المجيدة. وقدمت نماذج خالدة في الشجاعة والتضحية. فأضحت مثالا يذكر في الشهادة عن المناضلات المكافحات.. وعلى المجاهدات اللائي وضعن شرف وعزة الجزائر فوق الإعتبارات، وجعلن الكفاح من أجل استقلالها أسمى ما يطلب من الأوسمة وأنبل ما يبتغى من الأهداف. من أولى شهيدات المقاومة الشعبية وثورة التحرير المجيدة لالة فاطمة نسومر دزاير شايب إلى المناضلة الشهيدة مليكة قايد. إلى حورية الثورة حسيبة بن بوعلي.. إلى الأيقونات الجميلات.. بوعزة وبوحيرد وبوباشا وطوبال.. إلى المجاهدات الحافظات للعهد زهرة ظريف بيطاط ولويزة إيغيل أحريز وأخواتهن في مدن وقرى وأرياف جزائر المجد أطال الله في أعمارهن”.

وختم الرئيس بالقول: “إننا في هذه المناسبة، وإذ نهنىء الجزائريات باليوم العالمي للمرأة. نؤكد حرصنا الدائم على تعزيز مكانة المرأة في المجتمع. والتمكين لها في مواقع المهام الرفيعة والمسؤوليات السامية. لتمضي الجزائر المتمسكة بأصالتها إلى الحداثة والتنمية المستدامة والنهضة الشاملة بكل بناتها وأبنائها الأوفياء”.