قناة النهار رئيس الجمهورية : المستشفى بالنسبة ليا هو الطبيب ماشي المدير بقلم قناة النهار نشر في 06 جويلية 2023 - 11:13 شارك غرِّد أرسل 72 0 رئيس الجمهورية : المستشفى بالنسبة ليا هو الطبيب ماشي المدير إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/2d9h8 اقرأ أيضا صريح جدا: هذه هي الميزانية التي سيخصصها الجزائريون لقضاء العطلة الصيفية .. قناة النهار 03 جويلية ميلة: نتيجة تشييد السكنات على حافة الأودية .. خسائر باهظة في الممتلكات والتجهيزات قناة النهار 15 جوان طالع هابط: مياه الصرف الصحي تحتل حي مرج الذيب بسكيكدة أمام أعين السلطات قناة النهار 25 جوان صريح جدا: هكذا كانت أجواء فرحة التلاميذ الناجحين في شهادة التعليم المتوسط .. قناة النهار 26 جوان سكيكدة : 3 توائم تحققن النجاح في شهادة التعليم المتوسط بالحروش قناة النهار 27 جوان وهران : حملة واسعة لتطهير الأحياء من السكنات الفوضوية قناة النهار 21 جوان صريح جدا : هكذا قضى الجزائريون عطلة عيد الاضحي المبارك قناة النهار 02 جويلية ميرفت فرج لبان: فقدت شعر رأسي بسبب جلسات الكيماوي لكن نفسيا كنت قوية قناة النهار 21 جوان طالع هابط: النوي يتغنى بكلمات رئيس الجمهورية القوية في مؤتمر روسيا ويقصف كل الحاقدين قناة النهار 18 جوان الطارف : ركود في أسواق بيع المواشي..إقبال محتشم وتباين في مستوى الأسعار قناة النهار 25 جوان