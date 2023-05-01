قناة النهار رئيس الجمهورية : المكاسب المحققة في عالم الشغل تؤكد عزمنا على حفظ كرامة المواطن بقلم النهار أونلاين نشر في 01 ماي 2023 - 13:07 شارك غرِّد أرسل 40 0 وزير العمل يقرأ رسالة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. بمناسبة عيد العمال أن تحسين أوضاع العاملات والعمال في صميم أولويات الحكومة من خلال إجراءات متدرجة. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/NQNjs اقرأ أيضا "بطل الدّامة براهم دريس :"بسبب حادث ولّيت منسمعش مليح وهذا مأثّرش علي في التمثيل قناة النهار 22 أفريل نور الدين حيان: هناك فنانين إنتهت صلاحيتهم قناة النهار 13 أفريل بلال و رؤوف أبطال" الدامة" يكشفان لأول مرة عن أصعب مشهد لهم قناة النهار 11 أفريل محمد علال: نحن لا ننتقد بل نراجع الأعمال الرمضانية ونعطي رأينا فيها فقط. قناة النهار 18 أفريل تشييع جثمان وزير الفلاحة والتنمية الريفية السابق "عبد الحميد حمداني" ببن عكنون قناة النهار 27 أفريل رجال صدقوا : قائد المسلمين وفاتح أولى القبلتين صلاح الدين الأيوبي قناة النهار 19 أفريل ري : الوزير دربال يحل ضيفا على قناة النهار للحديث عن أخر مستجدات القطاع قناة النهار 01 ماي عايدة عبابسة: أنا إسمي ناجح وخدمت على جال النساء الزواليات قناة النهار 16 أفريل الإبتزاز النصب والإحتيال.. جـ_رائم تتصدر الحصيلة الأمنية قناة النهار 18 أفريل سامية طبوش تتحدث عن حادثة وقعت لها مع فنانة كبيرة .. قناة النهار 11 أفريل