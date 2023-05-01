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قناة النهار

رئيس الجمهورية : المكاسب المحققة في عالم الشغل تؤكد عزمنا على حفظ كرامة المواطن

بقلم النهار أونلاين
رئيس الجمهورية : المكاسب المحققة في عالم الشغل تؤكد عزمنا على حفظ كرامة المواطن
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وزير العمل يقرأ رسالة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. بمناسبة عيد العمال أن تحسين أوضاع العاملات والعمال في صميم أولويات الحكومة من خلال إجراءات متدرجة.

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