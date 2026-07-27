رئيس الجمهورية: المنتجات الفلاحية الجزائرية من الأجود من حيث مواصفاتها ونوعيتها في الحوض المتوسط

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إن الجزائر تتبنى اليوم استثمارات كبرى في المجال الفلاحي بتكلفة كبيرة وتكنولوجيات متقدمة. مؤكدا أن مشروع ربط شمال الوطن بجنوبه عبر السكة الحديدية يسير بسرعة قصوى حيث سيدخل حيز الخدمة نهاية 2028.

وأكد الرئيس تبون، خلال اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، أنه يجب مساعدة المستثمرين، إذ تعتبر منتجاتهم الفلاحية من الأجود من حيث مواصفاتها ونوعيتها في الحوض المتوسط، لا سيما وأنها تخلو من آثار المبيدات والمواد المسرطنة.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن عشرات الآلاف من المستثمرات الفلاحية استفادت من الربط بالكهرباء، وهو ما ساهم في تقوية الإنتاج الفلاحي وتعزيز جودته، إذ كانت الجزائر تستورد سابقا الثوم والبصل والبطاطا، “واليوم نحن نقوم بتصديرها وهو ما يعتبر وثبة محققة بفضل الجهود المبذولة”.

وأضاف الرئيس تبون بأن الجزائر يمكن أن تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب هذه السنة، وهذا المحصول هو أساس تغذية الجزائريين، ما سيجعلها معجزة منذ الاستقلال.

ارتفاع صادرات الجزائر خارج المحروقات لتتراوح بين 5 إلى 7 مليارات دولار

وثمن رئيس الجمهورية ارتفاع صادرات الجزائر خارج المحروقات لتتراوح بين 5 إلى 7 مليارات دولار، مشيرا إلى أن هناك التزاما من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري “CREA” لتصدير 30 مليار دولار من السلع الجزائرية بنهاية 2029 ومطلع 2023، وهذا ما يعني التحرر من تبعية المحروقات.

هذا موعد دخول خط السكك الحديدية “تمنراست - أدرار – المنيعة – عين صالح” حيز الخدمة

وتطرق رئيس الجمهورية إلى مشروع ربط الشمال بالجنوب بخط السكك الحديدية “تمنراست – أدرار – المنيعة – عين صالح”، مؤكدا أنه يسير بسرعة قصوى حيث سيدخل حيز الخدمة نهاية 2028، ليسهم في خلق الحياة في هذه المناطق. مضيفا أن النقل بهذه الوسيلة سيخفض سعر نقل السلع بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالنقل عبر الطرقات.