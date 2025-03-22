رئيس الجمهورية: المنتجات الفلاحية الجزائرية مطلوبة من دول الخليج وأوروبا

جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلتزامه بالوصول في 2025 إلى من الاكتفاء الذاتي محاصيل القمح الصلب.

وقال رئيس الجمهورية خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية : “ما زلت ملتزما بأن نصل في 2025 إلى الاكتفاء الذاتي من محاصيل القمح الصلب”.

وتابع الرئيس تبون في السياق ذاته نحاول الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح اللين.

كما كشف رئيس الجمهورية في اللقاء ذاته أن هناك طلب على المنتجات الفلاحية الجزائرية من دول الخليج وأوروبا لنوعيتها وجودتها.