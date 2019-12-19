رئيس الجمهورية: النجاح الكبير هو ثمرة من ثمار الحراك الشعبي المبارك

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس، أن الشعب الجزائري هو من صنع رئيس الجزائر، وأعادها إلى الشرعية.

وأضاف رئيس الجمهورية خلال كلمته عقب تأديته اليمين الدستورية بقصر الأمم، أن النجاح الكبير هو ثمرة من ثمرات الحراك الشعبي الذي بادر به شعبنا الكبير عندما استشعر بضميره أنه يرفض انهيار الدولة ومؤسساتها.

من جهته هنأ عبد المجيد تبون الشعب الجزائري بنجاح المسار الإنتخابي الديموقراطي الشفاف.

بالإضافة إلى الثقة والمجهودات الجبارة التي بذلتها السلطة المستقلة للإنتخابات في نجاح العرس الإنتخابي.

كما شكر الرئيس الجديد عبد المجيد تبون رئيس الدولة عبد القادر بن صالح لتفانيه بإخلاص في تحمل المسؤولية بالرغم من الظرف الدقيق للأمة.

وأثنى رئيس الجمهورية على الجيش الوطني الشعبي الذي شكّل جسرا لعبور بلادنا إلى الغد المنشود.

ودعا الرئيس إلى رفع التحية له وعلى رأسه الفريق أحمد قايد صالح وعلى الدور الكبير الذي قام به في حماية السيادة الوطنية واستقرار البلاد وأمنها ووقوفها سدا منيعا في محاولات التدخل الأجنبي والمؤامرات التي تستهدف وحدة الأمة والبلاد ومرافقة الحراك في تحقيق المطالب المشروعة.